13-Jährige soll von Senior schwanger geworden sein

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs ist einem 73-Jährigen am Dienstag in Korneuburg (NÖ) der Prozess gemacht worden. Der Angeklagte hatte das Opfer im Jahr 2022 in der Ukraine kennengelernt und die Familie bei ihrer Flucht nach Österreich unterstützt. Daraufhin soll der Italiener zahlreiche Übergriffe gegen das Mädchen verübt haben – sie wurde letztlich im Alter von 13 Jahren schwanger.