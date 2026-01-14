Kind (10) in Italien vergewaltigt und geschwängert

Kritik an „mildernden Umständen“

Für Magnoni ist die Entscheidung des Gerichts eine Beleidigung des Leids ds Opfers, erklärte sie bei einer Sitzung des Parlaments. „Aber wie können wir angesichts der Vergewaltigung eines Kindes überhaupt von mildernden Umständen sprechen? Wie können wir alles auf ein symbolisches Urteil reduzieren, während dieses kleine Mädchen ein Trauma in sich trägt, das sie ein Leben lang begleiten wird?“, fragte die Politikerin.