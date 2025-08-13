Nach der Pleite sprudelt bei Gössl der Schampus

Hoffnungsvoller Blick in die Zukunft

Auch in die Zukunft blickt der Unternehmer hoffnungsvoll: „Für uns beginnt jetzt schon die Vorbereitung für den Verkauf an die Händler für die nächste Sommersaison. Also: Volle Kraft voraus!“. Den eigenen Onlinehandel baut das Unternehmen gerade ebenfalls aus. Auch sonst geht im Traditionsbetrieb nach Aussagen des Chefs alles ganz normal und wie geplant weiter. Nur mit ein bisschen mehr Schampus eben.