Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Bar im Geschäft

Nach der Pleite sprudelt bei Gössl der Schampus

Salzburg
13.08.2025 07:00
Gelöst und bestens gelaunt zeigte sich Maximilian Gössl am Dienstag. Im Gwandhaus wartet nun ...
Gelöst und bestens gelaunt zeigte sich Maximilian Gössl am Dienstag. Im Gwandhaus wartet nun eine Bar im Geschäft auf die Kunden.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp, Elisa Torner)

Eine exklusive Bar glänzt nun im Gössl-Geschäft im Gwandhaus in Salzburg. Die gerade noch abgewandte Insolvenz ist dort kein Thema mehr. Der Geschäftsbetrieb läuft nach Annahme der Sanierungspläne durch die Gläubiger wie geplant weiter – nur eben mit ein bisschen mehr Schampus.

0 Kommentare

Die Pleite scheint bei Luxus-Trachtenhersteller Gössl kein Thema mehr zu sein. Die Gläubiger, denen die Unternehmen von Maximilian Gössl Geld schuldeten, nahmen die Sanierungspläne an, die „Krone“ berichtete bereits. Auf diesen glücklichen Umstand wird im Traditionshaus auf ganz besondere Art und Weise angestoßen: nämlich mit ordentlich Schampus!

 „In unserem Geschäft im Gwandhaus haben wir jetzt auch eine Bar installiert. Die ist auf jeden Fall einen Besucht wert“, erzählt Geschäftsführer Maximilian Gössl bestens gelaunt am Rande der gestrigen Pressekonferenz zum Bauernherbst. Die Veranstaltungsreihe stattet der Modemacher schon seit mehreren Jahren aus.

Lesen Sie auch:
Trachten-Chef Maximilian Gössl ist „sehr erleichtert, dass es mit den Sanierungen wie geplant ...
Trachten-Pleite
So will Gössl wieder auf die Beine kommen
27.05.2025

Hoffnungsvoller Blick in die Zukunft
Auch in die Zukunft blickt der Unternehmer hoffnungsvoll: „Für uns beginnt jetzt schon die Vorbereitung für den Verkauf an die Händler für die nächste Sommersaison. Also: Volle Kraft voraus!“. Den eigenen Onlinehandel baut das Unternehmen gerade ebenfalls aus. Auch sonst geht im Traditionsbetrieb nach Aussagen des Chefs alles ganz normal und wie geplant weiter. Nur mit ein bisschen mehr Schampus eben.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.799 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
137.863 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
99.093 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1330 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1087 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf