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Mit Rekordwerten

Tiroler Wirtschaft trotzt allen Herausforderungen

Tirol
13.06.2026 17:00
Tirol lockt jedes Jahr Millionen von Touristen an. Viele kommen mit Reisebussen. Ein enormer ...
Tirol lockt jedes Jahr Millionen von Touristen an. Viele kommen mit Reisebussen. Ein enormer Gewinn für die heimische Wirtschaft.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Das Wachstum im Bundesland lag im Vorjahr über dem Bundesschnitt. Zudem gab es so viele Firmengründungen, wie nie zuvor. Einmal mehr ist der Tourismus der Fels in der Brandung.

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Trotz einer herausfordernden Situation kann sich Tirols Wirtschaft behaupten. So übertrifft man den Österreichschnitt beim Wirtschaftswachstum. Dieser wird auf ein Plus von 1,2 Prozent geschätzt – der Österreichschnitt liegt bei 0,6 Prozent. Das geht aus dem Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht 2025 hervor.

Besonders stark ist auch die Zahl der Unternehmensgründungen: Mit insgesamt 3453 wurde ein neuer Rekord verzeichnet. Vor allem der Frauen-Anteil ist dabei erwähnenswert, dieser liegt bei satten 43 Prozent.

Zitat Icon

Der Tiroler Tourismus ist ein Fels in der Brandung.

LH Anton Mattle

Bild: Christof Birbaumer

Ziele und Fokus auf Fachkräftesicherung
„Unser langfristiges Ziel ist klar: Bis 2030 wollen wir aufholen und unter den Top-20-Industrieregionen Europas sein“, zeigt sich auch LH Anton Mattle (ÖVP) mit der Entwicklung zufrieden. Der Fokus liege in Tirol vor allem auf der Fachkräftesicherung und der Förderung der Erwerbsbeteiligung.

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Tirol bleibt Tourismusland
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