Tiroler Wirtschaft trotzt allen Herausforderungen

Das Wachstum im Bundesland lag im Vorjahr über dem Bundesschnitt. Zudem gab es so viele Firmengründungen, wie nie zuvor. Einmal mehr ist der Tourismus der Fels in der Brandung.
Trotz einer herausfordernden Situation kann sich Tirols Wirtschaft behaupten. So übertrifft man den Österreichschnitt beim Wirtschaftswachstum. Dieser wird auf ein Plus von 1,2 Prozent geschätzt – der Österreichschnitt liegt bei 0,6 Prozent. Das geht aus dem Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht 2025 hervor.
Besonders stark ist auch die Zahl der Unternehmensgründungen: Mit insgesamt 3453 wurde ein neuer Rekord verzeichnet. Vor allem der Frauen-Anteil ist dabei erwähnenswert, dieser liegt bei satten 43 Prozent.
Der Tiroler Tourismus ist ein Fels in der Brandung.
LH Anton Mattle
Bild: Christof Birbaumer
Ziele und Fokus auf Fachkräftesicherung
„Unser langfristiges Ziel ist klar: Bis 2030 wollen wir aufholen und unter den Top-20-Industrieregionen Europas sein“, zeigt sich auch LH Anton Mattle (ÖVP) mit der Entwicklung zufrieden. Der Fokus liege in Tirol vor allem auf der Fachkräftesicherung und der Förderung der Erwerbsbeteiligung.
Tirol bleibt Tourismusland
In puncto Tourismus führt Tirol das Bundesländerranking an. Knapp mehr als 50 Mio. Nächtigungen im Vorjahr sind ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zu 2024. „Der Tiroler Tourismus ist ein Fels in der Brandung“, sagt LH Mattle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.