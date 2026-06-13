Tiroler Wirtschaft trotzt allen Herausforderungen

Ziele und Fokus auf Fachkräftesicherung

„Unser langfristiges Ziel ist klar: Bis 2030 wollen wir aufholen und unter den Top-20-Industrieregionen Europas sein“, zeigt sich auch LH Anton Mattle (ÖVP) mit der Entwicklung zufrieden. Der Fokus liege in Tirol vor allem auf der Fachkräftesicherung und der Förderung der Erwerbsbeteiligung.