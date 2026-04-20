Bildungsfestival: Diese Events warten auf Wiener

So das „Female First“ in der Ariana im 22. Bezirk, bei dem Workshops und Coachings bereitgestellt werden, damit Frauen neue berufliche Perspektiven entdecken können. Um Interessierte über den Pflege- und Sozialbereich zu wecken, geht am 9. Juni in der Brotfabrik Wien wieder die „Wien Care“-Bewerbungsmesse über die Bühne.