Bildungsfestival: Diese Events warten auf Wiener

Das Future Fit Festival, bei dem Berufe von morgen im Mittelpunkt stehen, geht heuer in die nächste Runde. In vier Wochen macht das Event in unterschiedlichen Bezirken halt.
Wiener im Alter von 18 bis 65 Jahren bekommen im Zuge des Bildungsfestivals des waff (Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds) Einblicke in die Zukunftsfelder Technik, Digitalisierung, Klima, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Soziales. 65 kostenlose Veranstaltungen stehen am Programm.
Schon im Vorjahr nahmen rund 28.600 Interessierte das Angebot an. Heuer tourt das Festival in vier Etappen durch die unterschiedlichen Bezirke. Der Startschuss fällt am 18. Mai im 3., 10., 11., 12., und 13. Bezirk. Ab 25. Mai finden dann in Floridsdorf und der Donaustadt Events statt.
Ab 1. Juni kommen etwa Hietzing oder Hernals dran. Ab 8. Juni folgen unter anderem Margareten, Wieden und Mariahilf. Neben den vielen kleineren Veranstaltungen finden auch große Messen und Highlight-Events statt.
So das „Female First“ in der Ariana im 22. Bezirk, bei dem Workshops und Coachings bereitgestellt werden, damit Frauen neue berufliche Perspektiven entdecken können. Um Interessierte über den Pflege- und Sozialbereich zu wecken, geht am 9. Juni in der Brotfabrik Wien wieder die „Wien Care“-Bewerbungsmesse über die Bühne.
Vor Ort werden auch Unterstützungsmöglichkeiten auf dem Weg in die Pflege oder Sozialpädagogik aufgezeigt.
Berufsmesse als Abschluss
Am 15. Juni findet das Festival dann sein fulminantes Ende. Ein großes Job- und Ausbildungs-Event im Rathaus für junge Wiener im Alter von 18 bis 24 Jahren bietet praxisnahe Tipps für Bewerbungen, Weiterbildungen und direkten Kontakt zu 25 möglichen Arbeitgebern.
Arbeitsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) sieht in dem Festival „ein echtes Erlebnis, das inspiriert und Chancen sichtbar macht“. Weitere Details gibt es unter: www.futurefitfestival.at.
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