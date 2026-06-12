100.000 € Wettmeisterschaft von Interwetten zur WM

Mit der Wettmeisterschaft wird die WM noch spannender: Mit jeder platzierten 10 € WM‑Wette erhältst du ein Ticket und die Chance auf den Hauptgewinn. Teilnehmer erhalten bei der Anmeldung sofort 10 € Wettguthaben und können direkt loslegen.
Wenn die besten Teams der Welt um den Titel kämpfen, steigt auch die Spannung bei den Fans. Mit der 100.000-Euro-Wettmeisterschaft von Interwetten wird jedes WM-Spiel noch aufregender. Denn jede platzierte WM-Wette kann den Weg zum Hauptgewinn ebnen.
10 Euro Wettguthaben zum Start
Wer an der Wettmeisterschaft teilnehmen möchte, erhält nach der Anmeldung sofort 10 Euro Wettguthaben. Dieses kann direkt für eine WM-Wette eingesetzt werden. So gelingt der Einstieg in die Aktion besonders einfach.
So sammelst du Tickets für die Wettmeisterschaft
Die Teilnahme ist unkompliziert: Für jede platzierte WM-Wette im Wert von 10 Euro erhalten Teilnehmer ein Ticket für die Wettmeisterschaft. Je mehr qualifizierte Wetten platziert werden, desto mehr Chancen ergeben sich im Rahmen der Aktion.
Jetzt mitmachen
Die Weltmeisterschaft bietet zahlreiche Highlights – und mit der Interwetten Wettmeisterschaft gibt es zusätzlich die Chance auf einen Anteil am 100.000-Euro-Preispool.