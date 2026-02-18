Rumer Willis: Vier Jobs, kein Cent von den Eltern!

„Arbeite in vier verschiedenen Jobs“

Anschließend stellte die 37-Jährige klar, dass sie weder von einem „Treuhandfonds“ lebe noch Geld von ihren Eltern erhalte. In einem Folgepost schrieb sie: „Ich muss das kurz klarstellen, da es offenbar einige uninformierte und unhöfliche Menschen in meinen Kommentaren gibt. Ich arbeite in vier verschiedenen Jobs, um meine Tochter zu versorgen. Ich bin allein für ihren Lebensunterhalt verantwortlich.“ Die Schauspielerin betonte: „Meistens habe ich keine Hilfe. Vielleicht urteilt und unterstellt ihr also nicht so schnell.“