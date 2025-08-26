Gefahr für Kinder? Automaten sorgen für Wirbel

Vergangene Woche warnte VP-Stadtparteigeschäftsführer Michael Obrovsky in der „Krone“ vor einem wachsenden Problem: Immer mehr Automatenshops in Linz verkaufen Alkohol, Snus oder Lachgas – ohne wirksame Alterskontrolle. Zwar versuchen manche Betreiber, sich mit Ausweis-Scans abzusichern, doch das ist rechtlich nicht zulässig. Alkohol darf nur dann verkauft werden, wenn ein Mitarbeiter das Alter überprüft und sicherstellt, dass der Ausweis auch wirklich zur Person passt.