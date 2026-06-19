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Das „All-in-One“-Familienresort Kesselgrub

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19.06.2026 13:02
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Jetzt Sommerurlaub sichern: Mit der Happy Family Pauschale bleiben Familien fünf Nächte und ...
Jetzt Sommerurlaub sichern: Mit der Happy Family Pauschale bleiben Familien fünf Nächte und bezahlen nur vier.(Bild: Ferienwelt Kesselgrub)
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Von Promotion Team

Badesee, Wasserrutschen, Ponyhof und Familien-Spa: In der Ferienwelt Kesselgrub in Altenmarkt-Zauchensee erleben Familien einen Urlaub voller gemeinsamer Abenteuer – und profitieren jetzt von der beliebten Happy Family Pauschale.

Die Sommerferien stehen vor der Tür, doch viele Familien haben ihren Urlaub noch nicht fixiert. Wer eine entspannte Auszeit in Österreich sucht, findet in der Ferienwelt Kesselgrub genau die richtige Mischung: jede Menge Erlebnisse für Kinder und gleichzeitig echte Erholung für Mama und Papa.

Der große Vorteil: Lange Anreisen oder Flugstress entfallen. Stattdessen warten unvergessliche Urlaubstage mitten in der Salzburger Bergwelt.

Wasserspaß bei jedem Wetter
Ob Sonnenschein oder Regentag – Wasserfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Der hoteleigene Badesee lädt zum Schwimmen, Plantschen und Entspannen ein. Dazu sorgen Wasserrutschen, Wasserpark und großzügige Poollandschaften für jede Menge Action.

Während die Kinder von einer Rutsche zur nächsten sausen, genießen Eltern entspannte Stunden am Wasser oder die beeindruckende Naturkulisse rund um Altenmarkt-Zauchensee.

Tiere, Ponys und strahlende Kinderaugen
Zu den absoluten Lieblingsplätzen vieler kleiner Gäste zählt der Mini-Pony-Bauernhof. Hier lernen Kinder Ponys und Streicheltiere kennen, sammeln erste Reiterfahrungen und erleben jeden Tag neue Abenteuer. Gemeinsame Familienmomente entstehen dabei ganz von selbst – fernab von Bildschirmen und Alltagsstress. 

(Bild: Ferienwelt Kesselgrub)

Familienzeit und Entspannung unter einem Dach
Ein besonderes Highlight ist das Familien-Spa. Hier genießen Eltern und Kinder gemeinsam wohltuende Auszeiten mit RainDance, Snowsky und Familien-Sauna.

Während die Kinder im Kinderclub oder bei betreuten Programmen bestens aufgehoben sind, können sich Erwachsene eine wohlverdiente Pause gönnen. Das separate Mountain Adults Spa mit Infinity-Whirlpool, Saunen, Dampfbad und Panoramablick bietet dafür den perfekten Rückzugsort.

(Bild: Ferienwelt Kesselgrub)

Jetzt die Happy Family Pauschale sichern
Derzeit profitieren Familien von einem besonders attraktiven Angebot: Mit der Happy Family Pauschale bleiben Gäste fünf Nächte und bezahlen nur vier. Das Angebot gilt für Aufenthalte bis 26. Juni 2026 und macht den Familienurlaub in den Bergen noch attraktiver. 

Zusätzlich erhalten Gäste im Juni 20 Prozent Kennenlern-Rabatt auf die neuen Garten-Suiten bei Aufenthalten von Sonntag bis Donnerstag ab drei Nächten inklusive Kesselgrub-Verwöhn-Halbpension. Der Rabatt gilt auf den Logispreis und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

(Bild: Ferienwelt Kesselgrub)

Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Familienangebote zur Auswahl – von Schwimmhelden-Tagen über Baby- und Kleinkinderwochen bis hin zu Reit- und Bike-Pauschalen. So entstehen Sommerferien, die Kinder begeistern und Eltern wirklich erholen.

Ferienwelt Kesselgrub

Lackengasse 1 

5541 Salzburg Altenmarkt im Pongau

T:  +43 6452/5232

E:  info@kesselgrub.at

Website:  www.kesselgrub.at

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