Nach Sawe-Rekord: Zwei Marathons in London 2027

Auslosung

Alle Läufer, die sich bereits für die Teilnahme im nächsten Jahr angemeldet haben, nehmen an der Verlosung für Samstag und Sonntag teil – wobei natürlich nur die Teilnahme an einem der beiden Tage möglich ist. Nach der Auswahl durch ein Zufallsprinzip sollen die Plätze Anfang Juli bekanntgegeben werden.