Bankomatsprenger wegen Mordversuchs verhaftet

Nahm der Fahrer den Tod anderer in Kauf?

Aufgrund des Unfalls konnten die drei schwer verletzten Niederländer mit marokkanischen Wurzeln in Bayern festgenommen werden. Auf der Fahrt zuvor soll es mehrfach zu halsbrecherischen Fahr- und Überholmanövern gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Traunstein geht deswegen derzeit davon aus, dass der 36-Jährige bei der Flucht den Tod anderer in Kauf genommen hat und hat daher aufgrund des Verdachts eines Mordversuchs einen entsprechenden Haftbefehl erwirkt. Die Kriminalpolizei hofft, dass Zeugen nun noch weitere Hinweise zu der Autofahrt der Verdächtigen geben können.