Drei Bankomatsprenger nach wilder Jagd erwischt

Das vermutlich niederländische Quartett, das in der Nacht auf Freitag einen Gmundner Bankomaten gesprengt und anschließend das Auto eines Maturanten geraubt haben soll, hält die Polizei weiterhin auf Trab. Nachdem, wie berichtet, in der Nacht auf Samstag der geraubte Fluchtwagen ausgebrannt in einem Wald bei Lambach gefunden worden war, sollen bayrische Polizisten in der Nacht auf Sonntag endlich auch drei der Sprenger selbst erwischt haben – eine offizielle Bestätigung steht noch aus.