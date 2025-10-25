„Asiens Jacky Kennedy“
Thailands Ex-Königin Sirikit 93-jährig gestorben
Die langjährige thailändische Königin Sirikit ist tot. Der Hof kündigte eine Beerdigung „mit höchsten königlichen Ehren“ an und rief eine einjährige Trauerzeit aus.
Die frühere Monarchin, die in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden musste, sei am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte das Königshaus in Bangkok in einer offiziellen Erklärung mit.
Verehrt als „Queen Mother“
Sirikit wurde in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie seit dem Tod ihres Mannes Bhumibol im Jahr 2016 und der Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn streng genommen die Königsmutter war. Ihr Geburtstag am 12. August wurde alljährlich als nationaler Feier- und Muttertag begangen.
Bilder von Sirikit:
Sirikit zierte Modemagazine der Welt
Lange gehörten Bhumibol und Sirikit zu den wichtigsten Figuren der internationalen Aristokratie. Oft zierten Aufnahmen der Diplomatentochter Titelblätter in aller Welt, Modemagazine feierten sie als Stilikone. Die „Vanity Fair“ rühmte sie als „Asiens Jackie Kennedy“, die „Paris Match“ als schönste Königin überhaupt.
Mit Bhumibol war sie seit April 1950 verheiratet, kurz darauf folgte die offizielle Krönung. Das Paar, das vier Kinder bekam, hielt sich oft und gerne in der Schweiz auf und war dem europäischen Jetset zugetan.
Bilder der Trauernden:
Krönung des Sohnes verpasst
Nach einem Schlaganfall 2012 zog sich Sirikit fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Fotos der Ex-Monarchin wurden in den letzten Jahren rar. Darauf war sie weißhaarig und gebrechlich, wirkte aber noch immer elegant. Die Krönung ihres Sohnes im Mai 2019 hatte sie krankheitsbedingt verpasst.
