Krankl: ÖFB-Vorgabe und Bangen vor „härtestem Los“

Die aktuelle ÖFB-Auswahl müsse sich vor niemandem verstecken. „Die Spieler sind schon so lange beisammen und haben Qualität – so eine Qualität in dieser Breite hatten wir noch nie“, meinte Krankl. Selbst jene österreichische Mannschaft, mit der Krankl bei der WM 1978 für Furore sorgte, könne da nur bedingt mithalten. „Wir waren damals qualitativ genauso gut wenn nicht besser, aber von der Breite her ist die derzeitige Qualität enorm. Es kann ausfallen wer will, sofort kommt ein Neuer nach und ist genauso gut.“