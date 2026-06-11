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Wenig Zweifel vor WM

Krankl: ÖFB-Vorgabe und Bangen vor „härtestem Los“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.06.2026 08:04
Hans Krankl
Hans Krankl(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hans Krankl hat wenig Zweifel an einem erfolgreichen WM-Abschneiden der österreichischen Nationalmannschaft. Der „Goleador“ geht von einem souveränen Einzug in die K.-o.-Phase aus – dafür sprechen laut dem Cordoba-Helden die eigene Stärke und das Niveau der Gegner.

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„Die Gruppe müssen wir überstehen, diese Qualität haben wir. Platz zwei hinter Argentinien ist fix, Jordanien und Algerien müssen wir schlagen. Da sind wir viel besser“, sagte Krankl.

Sollte dieser Fall eintreten, könnte es zu einem Sechzehntelfinal-Duell mit Europameister Spanien kommen. „Wenn das so sein sollte, ist es das härteste Los, das einem passieren kann. Spanien ist mein persönlicher Favorit“, erklärte Krankl. „Aber auch gegen Spanien ist etwas möglich.“

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Die aktuelle ÖFB-Auswahl müsse sich vor niemandem verstecken. „Die Spieler sind schon so lange beisammen und haben Qualität – so eine Qualität in dieser Breite hatten wir noch nie“, meinte Krankl. Selbst jene österreichische Mannschaft, mit der Krankl bei der WM 1978 für Furore sorgte, könne da nur bedingt mithalten. „Wir waren damals qualitativ genauso gut wenn nicht besser, aber von der Breite her ist die derzeitige Qualität enorm. Es kann ausfallen wer will, sofort kommt ein Neuer nach und ist genauso gut.“

Rangnick „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“
Krankl nahm an den Weltmeisterschaften 1978 und 1982 teil und erzielte dabei insgesamt fünf Tore – zwei davon beim legendären 3:2 gegen Deutschland in Cordoba. In seiner Zeit als Teamchef von 2002 bis 2005 schaffte er es nicht zur WM. Die Klasse der damaligen Auswahl sei allerdings nicht mit jener von heute vergleichbar, was wiederum Ralf Rangnick zugutekomme. „Niemand hatte so eine Mannschaft wie er jetzt, er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Krankl versicherte aber, Rangnick habe einen nicht unwesentlichen Teil zu den jüngsten Erfolgen beigetragen. „Er betreut die Mannschaft gut und hat eine gute Taktik.“ Ratschläge für den Deutschen hat der 73-Jährige keine parat. „Ich brauche ihm keine Tipps zu geben. Diese Mannschaft besteht, wie man hört, aus super Freunden, die zusammenhalten, das ist das Wichtigste. Eine WM dauert lange, man muss aufpassen, dass kein Lagerkoller kommt. Aber das ist eh nicht zu erwarten.“

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