Grüne wollen Geburtenstation in Dornbirn erhalten

Am Mittwoch startet das Volksbegehren gegen die Schließung der Geburtenstation am Krankenhaus Dornbirn. Schon am Montag an den Start gingen die Grünen – und zwar mit einer Unterstützungskampagne für das Volksbegehren. Sie wollen die Abteilungen für Geburtshilfe, Gynäkologie und Kinderheilkunde am Krankenhaus Dornbirn unbedingt erhalten. In den kommenden Wochen gehen die Grünen in Dornbirn, Lustenau, Hohenems, Egg, Bezau, Alberschwende und Bludenz auf die Straße, um für das Volksbegehren „zu mobilisieren“, wie Eva Hammerer erklärte.