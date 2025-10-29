Steht Dornbirner Geburtenstation vor dem Aus?

Zudem wurde die Infrastruktur der Geburtenstation erst vor wenigen Jahren komplett erneuert: Vier Kreißsäle wurden modernisiert, ein fünfter wurde sogar neu hinzugefügt. Die Umbaukosten beliefen sich damals auf rund zwei Millionen Euro. Verlegt werden soll die Abteilung in die Landeshauptstadt Bregenz. Ohne Proteste wird die Sache aber kaum über die Bühne gehen, schon in jüngster Vergangenheit haben die Reformmaßnahmen für reichlich Unmut in Dornbirn gesorgt.