Steht Dornbirner Geburtenstation vor dem Aus?

Die Kompetenzen der Vorarlberger Krankenhäuser sollen umgekrempelt werden. Der neueste Plan ist offenbar, die Geburtenstation in Dornbirn zu schließen und zu übersiedeln. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.
Das Land ist dabei, die Spitals-Landschaft Vorarlbergs umzubauen. Neuester Plan im Reformbemühen ist offenbar die Schließung der Geburtenstation im Stadtspital Dornbirn – das berichtete der ORF am Mittwoch. Zwar wurde dieser Schritt nicht vom Land kommuniziert, doch sollen sich die Hinweise mehr und mehr verdichten. Die Maßnahme wäre nicht zu unterschätzen, immerhin wurden im Jahr 2023 1300 Kinder in Dornbirn geboren, fast ein Drittel aller Geburten in ganz Vorarlberg.
Zudem wurde die Infrastruktur der Geburtenstation erst vor wenigen Jahren komplett erneuert: Vier Kreißsäle wurden modernisiert, ein fünfter wurde sogar neu hinzugefügt. Die Umbaukosten beliefen sich damals auf rund zwei Millionen Euro. Verlegt werden soll die Abteilung in die Landeshauptstadt Bregenz. Ohne Proteste wird die Sache aber kaum über die Bühne gehen, schon in jüngster Vergangenheit haben die Reformmaßnahmen für reichlich Unmut in Dornbirn gesorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.