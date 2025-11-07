Unzufriedenheit in Dornbirn und bei der Opposition

„Rasenmäher-Sparkurs“

„Nach der Geburtenstation in Bludenz fällt auch die Geburtshilfe in Dornbirn dem Rasenmäher-Sparkurs von ÖVP und FPÖ zum Opfer. Was präsentiert wurde, ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich in den vergangenen Tagen mit unermüdlichem Einsatz für den Erhalt der Geburtshilfe in Dornbirn eingesetzt haben“, empörte sich SPÖ-Sozialsprecherin Manuela Auer. Mehr als 56.000 Menschen hätten mit ihrer Unterschrift ein klares Zeichen gesetzt. Trotzdem werde die Geburtenstation der größten Stadt Vorarlbergs bald Geschichte sein. „Diese Entscheidung ist verantwortungslos und unverzeihlich“, meinte Auer.

Erst kürzlich seien in Dornbirn rund zwei Millionen Euro in die der Modernisierung der Geburtenstation investiert worden, ergänzt SPÖ-Nationalrat Antonio Della Rossa. „Diese Mittel sind nun verpufft. Gleichzeitig steigen die Kosten im System weiter, weil die Geburten nur verlagert werden – in Strukturen, die für diese zusätzlichen Belastungen weder personell noch räumlich gerüstet sind.“