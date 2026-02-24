Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zachery Ty Bryan

„Hör mal, wer da hämmert“-Star muss ins Gefängnis

Society International
24.02.2026 12:21
(Bild: APA-Images / Everett Collection / ©Touchstone Television)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Als Sohn von „Heimwerkerking“ Tim Taylor, gespielt von Tim Allen, spielte sich Zachery Ty Bryan einst in die Herzen der Zuschauer. In den letzten Jahren kam der heute 44-Jährige jedoch wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Jetzt wurde der einstige Kinderstar wegen Trunkenheit am Steuer zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt.

0 Kommentare

Zwar bekannte sich Zachery Ty Bryan schludig, im Jahr 2024 in Riverside County, Kalifornien, unter Alkoholeinfluss ein Auto gefahren zu haben. Doch die späte Reue nutzte dem Schauspieler laut „TMZ“ nichts: Eine Bewährung wurde abgelehnt, allerdings wurden dem 44-Jährigen 57 Tage Untersuchungshaft angerechnet.

Zwei Verhaftungen in einem Jahr!
Gleich zweimal wurde Bryan 2024 betrunken hinter dem Steuer erwischt: Zuerst im Februar in Kalifornien, als eine Streife den Schauspieler um 2.30 Uhr nachts während einer Verkehrskontrolle festnahmen. Noch am selben Tag kam der Ex-„Hör mal, wer da hämmert“-Star frei.

Zachery Ty Bryan wurde jetzt zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt.
Zachery Ty Bryan wurde jetzt zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt.(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Im Oktober dann die nächste Festnahme: Bryan wurde in Oklahoma beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt. Zudem war der Schauspieler ohne gültigen Führerschein unterwegs. 

Freundin mit Tod bedroht
Doch die Polizeiakte des Ex-Kinderstars ist noch viel länger. 2020 wurde Bryan verhaftet, nachdem er seine damalige Freundin Johnnie Faye Cartwright fast zu Tode gewürgt hatte. 

Erst im letzten Jahr sorgte Bryan erneut für Negativ-Schlagzeilen. Im November wurde bekannt, dass Cartwright eine fünfjährige einstweilige Verfügung gegen Bryan erwirkt hatte, nachdem er sie im Juli angeblich in den Kopf geschlagen und ihr mit dem Tod bedroht hatte.

Macht frühen Ruhm verantwortlich
Bryan äußerte sich danach zu der Anzeige wegen häuslicher Gewalt und bezeichnete sie als „schmerzhaften Weckruf“. Außerdem machte er seinen frühen Erfolg für seine Probleme verantwortlich.

Lesen Sie auch:
Zachery Ty Bryan wurde nur wenige Monate nach seiner letzten Festnahme erneut wegen Fahrens ...
Schon wieder!
„Hör mal, wer da hämmert“-Star wurde verhaftet
26.10.2024

„Der Ruhm als Kinderdarsteller hat Spuren hinterlassen – mit neun Jahren ins Rampenlicht gerückt zu werden, brachte Druck mit sich, dem ich nicht gewachsen war -, aber das rechtfertigt nicht meine Entscheidungen als Erwachsener“, sagte er gegenüber „TMZ“ und fügte hinzu, dass er seine Taten „zutiefst“ bereue.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.02.2026 12:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
182.454 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
176.511 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.015 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3832 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1207 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1075 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Society International
Zachery Ty Bryan
„Hör mal, wer da hämmert“-Star muss ins Gefängnis
Hilary Duff trauert
„Lizzie McGuire“-Star Robert Carradine gestorben
Heldenhafter Gentleman
Sir David Beckham rettet verletzte Skifahrerin!
Von Großeltern gewarnt
Raubüberfall? Rapper stirbt mit nur 23 Jahren
Mehr als geehrt!
Lily Collins verwandelt sich in Audrey Hepburn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf