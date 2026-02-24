„Hör mal, wer da hämmert“-Star muss ins Gefängnis

Als Sohn von „Heimwerkerking“ Tim Taylor, gespielt von Tim Allen, spielte sich Zachery Ty Bryan einst in die Herzen der Zuschauer. In den letzten Jahren kam der heute 44-Jährige jedoch wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Jetzt wurde der einstige Kinderstar wegen Trunkenheit am Steuer zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt.