Wikinger im Doppeldecker zum Spiel gegen Londoner

Als einzige ungeschlagene Franchise der American Football League Europe treten die Vienna Vikings am Sonntag bei den London Warriors an. Sportlich sind die Wiener klarer Favorit. Logistisch ist das Spiel außerhalb der EU jedoch eine Herausforderung.
Man steige am Londoner Flughafen Stansted aus dem Flugzeug und lasse sich von einem Doppeldeckerbus abholen und zum Hotel bringen. Klingt nach Sightseeing – ist aber der heutige Reiseplan der Footballer der Vienna Vikings. Die am Sonntag beim Interconference-Spiel der American Football League Europe (AFLE) auf die London Warriors treffen.
Sportlich sollten die bisher sieglosen Engländer keine große Herausforderung darstellen. Logistisch ist der Trip auf die Insel für die Wiener Franchise aber eine Meisterleistung. „Für gewöhnlich schicken wir die Ausrüstung mit einem Klein-LKW zu den Auswärtsspielen. Den hätten wir aber in diesem Fall schon am Mittwoch losschicken müssen, wodurch unsere Spieler für die Trainings am Donnerstag und Freitag keine Helme und Schutzausrüstung mehr gehabt hätten“, schildert Lenard Oberladstätter, als Head of Football Operations unter anderem für die Logistik bei den Auswärtsfahrten verantwortlich.
Also wurde kurzerhand umdisponiert, alles Notwendige mit in den Flieger genommen. „Die Organisation in London unterstützt uns dankenswerterweise auch, stellt uns Dinge wie Getränkespender und andere sperrige Dinge, die wir sonst selbst dabeihaben, zur Verfügung.“
Kein entspannter Wochenendtrip
Da Großbritannien nicht mehr zur EU gehört, brauchen alle Spieler, Coaches und Betreuer der Vikings – diesmal sind es 75 Personen – eine elektronische Reisegenehmigung. Kostenpunkt 20 Euro pro Nase. Außerdem mussten die Warriors kurzfristig das Stadion ändern, auf das Rugbyfeld der Ealing Trailfinders ausweichen, was auch für die Reisepläne der Wiener nicht unerheblich war. Ein entspannter Wochenendtrip nach London sieht definitiv anders aus. Dafür wollen sich die bisher ungeschlagenen Wikinger aber mit dem fünften Sieg im fünften Spiel belohnen.
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