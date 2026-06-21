Wikinger im Doppeldecker zum Spiel gegen Londoner

Sportlich sollten die bisher sieglosen Engländer keine große Herausforderung darstellen. Logistisch ist der Trip auf die Insel für die Wiener Franchise aber eine Meisterleistung. „Für gewöhnlich schicken wir die Ausrüstung mit einem Klein-LKW zu den Auswärtsspielen. Den hätten wir aber in diesem Fall schon am Mittwoch losschicken müssen, wodurch unsere Spieler für die Trainings am Donnerstag und Freitag keine Helme und Schutzausrüstung mehr gehabt hätten“, schildert Lenard Oberladstätter, als Head of Football Operations unter anderem für die Logistik bei den Auswärtsfahrten verantwortlich.