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„Governors Awards“

Der Ehren-Oscar geht an Glenn Close

Society International
11.06.2026 08:36
Ehren-Oscar geht an Glenn Close. Auch Animationskünstler Floyd Norman und britischer Regisseur ...
Ehren-Oscar geht an Glenn Close. Auch Animationskünstler Floyd Norman und britischer Regisseur Ridley Scott erhalten Sonderauszeichnungen Hollywood.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspielerin Glenn Close wird mit einem Oscar-Ehrenpreis ausgezeichnet. Auch der Animationskünstler Floyd Norman und der britische Regisseur Ridley Scott erhalten Sonderehrungen, wie die Oscar-Akademie mitteilte. 

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Die Preise werden im Rahmen der „Governors Awards“-Gala am 15. November in Los Angeles überreicht. Um die Trophäen gibt es keinen Wettbewerb.

Stattdessen sucht der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

Klassiker der Filmgeschichte
Close hat in Filmen wie „Eine verhängnisvolle Affäre“ oder als Bösewichtin Cruella de Vil in „101 Dalmatiner“ gespielt. Die heute 79-Jährige war bereits achtmal für einen Oscar nominiert, hat ihn aber nie gewonnen.

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Trickzeichner Floyd Norman (90) schrieb als einer der ersten schwarzen Animatoren bei Disney Geschichte und hat unter anderem an „Dornröschen“ und „Dschungelbuch“ mitgewirkt.

Ridley Scott ist einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Filmregisseure der vergangenen Jahrzehnte. Bekannt wurde er vor allem durch Filme wie „Alien“, „Blade Runner“ oder „Gladiator“.

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