Online-Tickets: Eisarena hat dafür zu wenig Platz

Schlange stehen vor dem Sport: Bei den städtischen Betrieben in Salzburg – also der Eisarena und dem AYA-Bad – ist das auch im Jahr 2026 und trotz Digitalisierung nach wie vor gang und gäbe. Und selbst im modernen Paracelsus-Pannenbad sind digitale Tickets noch nicht erhältlich.
Für viele ist es unverständlich, warum die Besucher der Salzburger Eisarena auch 2026 Schlange stehen müssen. Denn: Online-Tickets gibt es dort auch im digitalen Zeitalter nicht – die „Krone“ berichtete. Nun antworteten die städtischen Betriebe offiziell auf eine Neos-Anfrage zu diesem Thema.
Demnach klappt es mit dem Onlinekauf deshalb nicht, weil es – sowohl bei der Eisarena als auch beim AYA-Bad – Obergrenzen für Besucher gibt. Dadurch könnte es sein, dass Menschen trotz gültiger Online-Tickets nicht auf das Eis bzw. ins Wasser gelassen werden.
Ähnlich analog geht es im Paracelsusbad zu. Dieses ist allerdings nicht Teil der städtischen Betriebe, sondern gehört der Tourismus Salzburg GmbH. Aus dem Bad heißt es auf „Krone“-Anfrage: „Wir verfolgen Online-Tickets schon länger. Unser Anbieter des Einlasssystems entwickelt gerade die Software.“
