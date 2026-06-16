Vom Krankenbett bis in die Führungsetage

Die Pflege von morgen braucht Fachkräfte, die nicht nur kompetent versorgen, sondern auch Prozesse gestalten und Verantwortung übernehmen. Die FH Kärnten bietet dafür zwei zukunftsweisende Studienwege.
Der Bedarf an qualifizierten Pflegefachkräften ist größer denn je. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen im Gesundheitswesen rasant: Digitalisierung, demografischer Wandel und steigende Qualitätsansprüche verlangen nach Expertinnen und Experten, die sowohl fachlich als auch organisatorisch bestens ausgebildet sind.
Mit den Bachelorstudiengängen Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Pflegemanagement bietet die FH Kärnten zwei Ausbildungswege, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Gesundheitsversorgung der Zukunft aktiv mitzugestalten.
Zwei Studienwege – zwei Perspektiven auf Pflege
Auf den ersten Blick beschäftigen sich beide Studiengänge mit Pflege. Der Blick in die Praxis zeigt jedoch unterschiedliche Schwerpunkte.
Eine Absolventin oder ein Absolvent der Gesundheits- und Krankenpflege arbeitet unmittelbar mit Patientinnen und Patienten. Der Berufsalltag umfasst die professionelle Pflege und Betreuung, die Beobachtung des Gesundheitszustandes, die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten sowie die Begleitung von Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Im Mittelpunkt steht stets der direkte Kontakt zum Menschen.
Anders gestaltet sich der Weg im Gesundheits- und Pflegemanagement. Hier liegt der Fokus auf der Organisation und Weiterentwicklung von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Gesundheits- und Pflegemanager:innen planen Personaleinsätze, entwickeln Qualitätsstandards, koordinieren Prozesse, gestalten Veränderungsprojekte und übernehmen Führungsverantwortung. Sie sorgen dafür, dass Pflege unter bestmöglichen Rahmenbedingungen stattfinden kann.
Vereinfacht gesagt: Während Gesundheits- und Krankenpfleger:innen direkt am Menschen arbeiten, schaffen Gesundheits- und Pflegemanager:innen die Voraussetzungen dafür, dass hochwertige Pflege überhaupt möglich wird.
Der direkte Weg zum Menschen
Wer sich für den Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege entscheidet, wählt einen Beruf mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung und unmittelbarem Kontakt zu Menschen. Studierende erwerben umfassende pflegewissenschaftliche, medizinische und soziale Kompetenzen und sammeln bereits während des Studiums umfangreiche Praxiserfahrung.
Nach dem Abschluss stehen vielfältige Einsatzmöglichkeiten offen – von Akutkrankenhäusern über Rehabilitationszentren bis hin zu Pflegeeinrichtungen, mobilen Diensten oder spezialisierten Gesundheitsbereichen. Gesundheits- und Krankenpfleger:innen begleiten Menschen in herausfordernden Lebenssituationen, fördern Gesundheit und unterstützen Patient:innen auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität.
Pflege neu denken – mit Managementkompetenz
Der Studiengang Gesundheits- und Pflegemanagement richtet sich an jene, die Pflege nicht nur ausüben, sondern auch organisieren und weiterentwickeln möchten. Neben pflegefachlichen Grundlagen stehen Themen wie Personalführung, Qualitätsmanagement, Gesundheitsökonomie, Recht, Digitalisierung und Organisationsentwicklung im Mittelpunkt.
Absolvent:innen übernehmen Verantwortung an den Schnittstellen zwischen Pflege, Management und Gesundheitswesen. Sie gestalten Arbeitsabläufe, entwickeln innovative Versorgungskonzepte und tragen dazu bei, dass Einrichtungen effizient und gleichzeitig patientenorientiert arbeiten können.
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels gewinnen diese Kompetenzen zunehmend an Bedeutung. Gefragt sind Führungspersönlichkeiten, die die Herausforderungen des Gesundheitswesens verstehen und nachhaltige Lösungen entwickeln können.
Masterstudien als nächster Karriereschritt
Die akademische Ausbildung endet nicht mit dem Bachelorabschluss. Die FH Kärnten bietet attraktive weiterführende Masterstudiengänge, die auf Führungs- und Spezialfunktionen im Gesundheitswesen vorbereiten.
Für Absolvent:innen eröffnen sich dadurch Karrierewege in den Bereichen Pflegemanagement, Gesundheitsmanagement, Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement oder strategische Führung von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Die Verbindung aus pflegewissenschaftlicher Expertise und Managementkompetenz wird dabei zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.
Berufung mit Zukunft
Pflege ist weit mehr als ein Beruf. Sie verbindet Fachwissen, Verantwortung und Menschlichkeit. Die Studiengänge Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Pflegemanagement an der FH Kärnten zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten in diesem Berufsfeld geworden sind.
Ob am Krankenbett, in der Gesundheitsförderung, in der Organisationsentwicklung oder in leitenden Positionen – qualifizierte Pflegefachkräfte gestalten die Zukunft des Gesundheitswesens entscheidend mit. Die akademische Ausbildung schafft dafür die Grundlage und eröffnet jungen Menschen attraktive Karrierewege in einem der wichtigsten Bereiche unserer Gesellschaft.