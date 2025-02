Die Spielstätten waren zuletzt der Quotenretter

Den Corona-Einschnitt haben die Grazer Theater noch immer nicht ganz verdaut. „Wir sind zwar wieder in der Spur, haben das Niveau der Zeit davor aber noch nicht ganz erreicht“, betont Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz. „Dazu kommt, dass es neue Intendanten immer schwer haben.“ Also sieht er die leicht gesunkenen Besucherzahlen für die Saison 2023/2024 – der ersten von Ulrich Lenz an der Oper und Andrea Vilter am Schauspielhaus – doch als zufriedenstellend an.