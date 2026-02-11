„Bitterer Einschnitt“: Sparkurs bei Bühnen Graz

Und auch die Zahl der Neuproduktionen an den Häusern soll ab der kommenden Saison reduziert werden: An der Oper etwa hat man eine geplante Neuproduktion abgesagt und ersetzt sie durch die Wiederaufnahme des Ballett-Erfolgs „Follia!“, zudem setzt Intendant Ulrich Lenz vermehrt auf Koproduktionen mit anderen Opernhäusern. Im Schauspielhaus will Intendantin Andrea Vilter in der kommenden Saison nicht auf geplante Neuproduktionen verzichten, will diese aber „effizienter gestalten ohne dabei große Abstriche in der künstlerischen Gestaltung“ zu machen. Ähnlich auch am Jugendtheater Next Liberty, wo Intendant Michael Schilhan in der kommenden Saison nur noch vier eigene neue Stücke zeigen kann und sonst auf Kooperationen und Wiederaufnahmen setzen wird müssen.