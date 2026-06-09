Paukenschlag bei Förderung und ORF-Wahl

Kurz vor der Budgetrede sorgt eine mögliche Erhöhung der Parteienförderung für massiven Zündstoff. Wir zeigen Ihnen, worum es im Regierungsstreit geht. UND: Wo Christina „Mausi“ Lugner feiert, ist die Society nicht weit: Zu ihrem Geburtstag versammelte die Unternehmerin wieder zahlreiche Promis, Freunde und Wegbegleiter und Gesprächsstoff gab es dabei mehr als genug. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.