Police officer killed in driving training accident



Died at the scene of the accident

Despite immediate first aid efforts, the police officer died at the scene of the accident as a result of his severe injuries. Provincial Police Director Andreas Pilsl expressed his condolences during a moment of silence at an internal event at the Provincial Police Headquarters: “This tragic accident strikes us right in the heart and leaves me speechless. My deepest sympathies go out to the family and friends of our colleague. I wish them much strength during these difficult times.”