At the Hörsching Barracks
Police officer killed in driving training accident
He was practicing braking: A 54-year-old police officer was involved in a rollover accident on Monday during a motorcycle riding skills training session on the grounds of the Hörsching barracks. Despite immediate first aid efforts, the officer died at the scene. Provincial Police Director Andreas Pilsl: “This tragic accident strikes us right in the heart.”
A tragic accident occurred on Monday during a police motorcycle riding skills training session. The session took place on the grounds of the Austrian Armed Forces barracks in Hörsching. According to the Upper Austria State Police Directorate, a 54-year-old police officer lost control of his motorcycle and rolled over while practicing a braking maneuver.
My deepest sympathies go out to the family and friends of our colleague. I wish them strength during this difficult time.
Landespolizeidirektor Andreas Pilsl
Bild: Markus Wenzel
Died at the scene of the accident
Despite immediate first aid efforts, the police officer died at the scene of the accident as a result of his severe injuries. Provincial Police Director Andreas Pilsl expressed his condolences during a moment of silence at an internal event at the Provincial Police Headquarters: “This tragic accident strikes us right in the heart and leaves me speechless. My deepest sympathies go out to the family and friends of our colleague. I wish them much strength during these difficult times.”
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