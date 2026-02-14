Vorteilswelt
Das sind die Gründe

Eigener Terminal für Briten am Salzburger Airport

Salzburg
14.02.2026 18:15
Der Terminal 2 öffnete am Samstag ausschließlich für britische Passagiere.
Der Terminal 2 öffnete am Samstag ausschließlich für britische Passagiere.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Die Ferienzeit bei den Briten hat am Samstag für ein gutes Geschäft beim Salzburger Flughafen gesorgt. Damit die Abwicklung mit den Reisenden aus dem Vereinigten Königreich besonders reibungslos lief, hatten sie am Salzburger Airport einen eigenen Terminal nur für sich.

„Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so viel Schnee auf einmal gesehen habe. Mir tun die Beine vom vielen Schneeschuhwandern immer noch weh. Aber es war wunderschön!“, erzählt Katherine aus Manchester der „Krone“ beim Lokalaugenschein am Salzburger Airport. Auch einige Flughafenmitarbeiter der Abfertigung werden in den kommenden Tagen noch Spatzen spüren: Für sie war der Samstag einer der zwei stärksten Reisetage in diesem Jahr.

Ski-Urlauber machen den Großteil der Reisenden aus
Insgesamt 178 Starts und Landungen wurden abgewickelt. Das heißt vor allem für die Mitarbeiter am Ski-Check-in massig Arbeit. Im Akkord wird dort das sportliche Sperrgepäck angenommen und anschließend weiter auf die entsprechenden Flieger verteilt.

Lohnend für den Flughafen ist das schwere Ski-Gepäck.
Lohnend für den Flughafen ist das schwere Ski-Gepäck.(Bild: Markus Tschepp)

„Relevant ist dieser Check-in-Schalter vor allem für Gäste aus dem Norden und von den britischen Inseln“, erzählt Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. Sie weilen hier hauptsächlich auf Aktivurlaub – und bevorzugen ihre eigenen Ski.

Dem Flughafen ist's nur recht, denn er generiert seine Einnahmen aus der Tonnage – also dem Frachtaufkommen. Das heißt: je mehr Passagiere mit viel Gepäck fliegen, desto besser die Umsätze.

Vor allem der größten Reisegruppe, den Briten, wollte man die Abwicklung bei der Abreise einfach machen. Sie hatten den Terminal 2 ganz für sich, während sich die restlichen der rund 20.000 Reisenden Terminal 1 teilten.

Salzburg
14.02.2026 18:15
Folgen Sie uns auf