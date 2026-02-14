Eigener Terminal für Briten am Salzburger Airport

„Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so viel Schnee auf einmal gesehen habe. Mir tun die Beine vom vielen Schneeschuhwandern immer noch weh. Aber es war wunderschön!“, erzählt Katherine aus Manchester der „Krone“ beim Lokalaugenschein am Salzburger Airport. Auch einige Flughafenmitarbeiter der Abfertigung werden in den kommenden Tagen noch Spatzen spüren: Für sie war der Samstag einer der zwei stärksten Reisetage in diesem Jahr.