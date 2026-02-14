Eigener Terminal für Briten am Salzburger Airport

Die Ferienzeit bei den Briten hat am Samstag für ein gutes Geschäft beim Salzburger Flughafen gesorgt. Damit die Abwicklung mit den Reisenden aus dem Vereinigten Königreich besonders reibungslos lief, hatten sie am Salzburger Airport einen eigenen Terminal nur für sich.
„Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so viel Schnee auf einmal gesehen habe. Mir tun die Beine vom vielen Schneeschuhwandern immer noch weh. Aber es war wunderschön!“, erzählt Katherine aus Manchester der „Krone“ beim Lokalaugenschein am Salzburger Airport. Auch einige Flughafenmitarbeiter der Abfertigung werden in den kommenden Tagen noch Spatzen spüren: Für sie war der Samstag einer der zwei stärksten Reisetage in diesem Jahr.
Ski-Urlauber machen den Großteil der Reisenden aus
Insgesamt 178 Starts und Landungen wurden abgewickelt. Das heißt vor allem für die Mitarbeiter am Ski-Check-in massig Arbeit. Im Akkord wird dort das sportliche Sperrgepäck angenommen und anschließend weiter auf die entsprechenden Flieger verteilt.
„Relevant ist dieser Check-in-Schalter vor allem für Gäste aus dem Norden und von den britischen Inseln“, erzählt Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. Sie weilen hier hauptsächlich auf Aktivurlaub – und bevorzugen ihre eigenen Ski.
Dem Flughafen ist's nur recht, denn er generiert seine Einnahmen aus der Tonnage – also dem Frachtaufkommen. Das heißt: je mehr Passagiere mit viel Gepäck fliegen, desto besser die Umsätze.
Vor allem der größten Reisegruppe, den Briten, wollte man die Abwicklung bei der Abreise einfach machen. Sie hatten den Terminal 2 ganz für sich, während sich die restlichen der rund 20.000 Reisenden Terminal 1 teilten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.