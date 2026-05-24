„Bitte unseren Kater nicht einfach einpacken“

Kurz darauf konnte der berühmte Vierbeiner unversehrt abgeholt werden Die Freude ist riesig. „Larry ist wieder zu Hause“, heißt es voller Dankbarkeit. Doch bei aller Erleichterung bleibt auch ein Appell: „Larry“ sei zwar außergewöhnlich zutraulich und in der Stadt beinahe zu einer kleinen Berühmtheit geworden – trotzdem hat er ein Zuhause und Menschen, die sich um ihn sorgen.