„Bitte unseren Kater nicht einfach einpacken“

Zehn Tage lang diese quälende Ungewissheit in St. Pölten – wo ist unser aller Stadtkater? Doch nach einem Aufruf wurde der Schmusevierbeiner bei fremden Menschen entdeckt.
„Es ist wirklich wie ein kleines Wunder für uns“, lässt uns seine Besitzerfamilie voller Emotionen wissen. Und tatsächlich wirkt diese Geschichte wie einer jener seltenen Momente, in denen eine Gemeinschaft zusammenrückt und zeigt, dass Mitgefühl noch existiert. Nach einem eindringlichen Aufruf der entscheidende Hinweis: „Larry“ wurde in einer Nachbarortschaft von St. Pölten entdeckt.
Kurz darauf konnte der berühmte Vierbeiner unversehrt abgeholt werden Die Freude ist riesig. „Larry ist wieder zu Hause“, heißt es voller Dankbarkeit. Doch bei aller Erleichterung bleibt auch ein Appell: „Larry“ sei zwar außergewöhnlich zutraulich und in der Stadt beinahe zu einer kleinen Berühmtheit geworden – trotzdem hat er ein Zuhause und Menschen, die sich um ihn sorgen.
Jetzt wird auch für Sicherheit gesorgt
„Bitte nicht einfach einpacken, nur weil er zutraulich ist. Unser Larry bekommt daheim genug bestes Futter, Zuwendung und Pflege. Auch für zusätzliche Sicherheit ist gesorgt. Denn künftig trägt der Freigänger einen Tracker“, so „Larry“-Papa Christoph Zawodsky. Also dann – auch wir von der „Krone“ am Riemerplatz freuen uns auf die eine oder andere symbolische „Streicheleinheit“ mit dir.
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