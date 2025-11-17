Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Magna und Co.

Autokrise: Steirische Zulieferer setzen auf China

Steiermark
17.11.2025 19:00
Christa Zengerer, Geschäftsführerin von ACstyria: „Die Steiermark kann in Sachen Innovation ...
Christa Zengerer, Geschäftsführerin von ACstyria: „Die Steiermark kann in Sachen Innovation international punkten.“(Bild: ACstyria)

Das Autoland Steiermark hat zu kämpfen. Damit China nicht noch stärker zum Konkurrent, sondern zum Kooperationspartner wird, bricht eine Wirtschaftsdelegation nach Ostasien auf. Was auf dem dichten Programm steht – und was man sich von der Reise erhoffen kann.

0 Kommentare

BYD, MG, Xpeng: Die Markennamen sind noch nicht allen ein Begriff, aber sie sind immer öfter auf unseren Straßen zu sehen. Die chinesischen Hersteller drängen auf den europäischen Automobilmarkt – heuer könnten laut Ökonomen die chinesischen Exporte nach Europa erstmals die europäischen Ausfuhren nach China überbieten.

„Derzeit erlebt die Autoindustrie einen kompletten Umbruch“, sagt Christa Zengerer, Geschäftsführerin des ACstyria Mobilitätclusters. „Einerseits erleben wir einen rasanten Wandel durch neue Antriebssysteme, automatisiertes Fahren, Digitalisierung und neue Produktions- und Wertschöpfungsmodelle. Andererseits verändern sich die globalen Märkte massiv: China, jahrzehntelang der wichtigste Absatzmarkt für europäische – insbesondere deutsche – Automobilhersteller, ist heute der stärkste Konkurrent.“

Landesrat Willibald Ehrenhöfer (links) und Kurt Bachmaier (Magna) vor einem Auto von Xpeng
Landesrat Willibald Ehrenhöfer (links) und Kurt Bachmaier (Magna) vor einem Auto von Xpeng(Bild: Magna)

Steirische Zulieferer stärken Partnerschaften
Um neue Kooperationsmöglichkeiten mit China auszuloten und sich von der Abhängigkeit von Deutschland zu lösen, begeben sich die steirischen Zulieferer auf Reisen. Von 20. bis 24. November stattet eine Delegation, begleitet von Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), zahlreichen Betrieben in China einen Besuch ab.

„Die Automobilbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der unsere steirischen Betriebe vor große Herausforderungen stellt“, weiß Ehrenhöfer. „Die Steiermark als traditionelles Autoland mit hoher Innovationskraft muss diese Transformation als Chance begreifen und aktiv gestalten“, gibt er sich optimistisch.

Zitat Icon

Die Steiermark als traditionelles Autoland mit hoher Innovationskraft muss diese Transformation als Chance begreifen und aktiv gestalten.

Willibald Ehrenhöfer, Wirtschaftslandesrat (ÖVP)

Die Vertreter bereisen die drei Städte Guangzhou, Foshan und Shenzhen nördlich von Hongkong – jeweils zählen sie zwischen zehn und 20 Millionen Einwohner. Neben VNT Automotive, Virtual Vehicle, Cargo Center, ACSytria, Internationalisierungscenter Steiermark und Stadt Graz ist auch Magna Teil der Delegation.

Fliegende Autos und andere Innovationen
Der steirische Leitbetrieb hat erst kürzlich mit dem E-Autobauer Xpeng aus Guangzhou, der sogar an fliegenden Autos und humanoiden Robotern feilt, gemeinsame Sache gemacht: Um die EU-Zölle auf chinesische E-Autos (der Höchstsatz liegt bei 35,3 Prozent) zu umgehen, werden Modelle in Graz gefertigt bzw. zusammengebaut. Auch eine entsprechende Zusammenarbeit mit GAC wäre für Magna interessant, Kurt Bachmaier, Vizepräsident für Marketing, reist als Verhandler mit.

Xpeng aus Guangzhou baut sogar fliegende Fahrzeuge.
Xpeng aus Guangzhou baut sogar fliegende Fahrzeuge.(Bild: AFP/JADE GAO)

Auf dem Programm steht auch der Besuch der „Auto Guangzhou“. Es handelt sich um eine internationale Messe der Superlative: 93 neue Modelle werden dort ihr Debüt geben, insgesamt werden 1085 Fahrzeuge ausgestellt, darunter 629 Modelle mit neuen Energien. Außerdem sind Werksführungen bei Andritz China, Huawei und Grandblue geplant – letzteres Unternehmen betreibt Chinas ersten Industriepark für Abfallbehandlung und Umweltschutz.

Lesen Sie auch:
Trick spart Zölle
Diese China-Autos kommen künftig von Magna in Graz
15.09.2025
„Vertraue dem G“
Graz: G-Klasse hält dem Druck am Automarkt stand
09.11.2025
30 Jahre ACStyria
Mobilitätscluster drängt in die Rüstungsindustrie
08.05.2025

„Wir sehen die Messe auch als Technologie-Scouting. Die Steiermark kann in Sachen Innovation international punkten“, sagt Zengerer. Konkret nennt sie die Bereiche automatisiertes Fahren, „Software-Defined-Vehicle“, nachhaltige Werkstofftechnologien und Batteriemanagement-Systeme. Landesrat Ehrenhöfer betont einmal mehr: „Wir wollen die Steiermark als innovativen, verlässlichen und international vernetzten Standort der Mobilität von morgen positionieren.“

Die Pressereise erfolgt auf Einladung des Landes Steiermark.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
186.578 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
181.790 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
175.519 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
825 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf