Autokrise: Steirische Zulieferer setzen auf China

Fliegende Autos und andere Innovationen

Der steirische Leitbetrieb hat erst kürzlich mit dem E-Autobauer Xpeng aus Guangzhou, der sogar an fliegenden Autos und humanoiden Robotern feilt, gemeinsame Sache gemacht: Um die EU-Zölle auf chinesische E-Autos (der Höchstsatz liegt bei 35,3 Prozent) zu umgehen, werden Modelle in Graz gefertigt bzw. zusammengebaut. Auch eine entsprechende Zusammenarbeit mit GAC wäre für Magna interessant, Kurt Bachmaier, Vizepräsident für Marketing, reist als Verhandler mit.