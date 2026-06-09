Nacktfotos von Schülern: Ex-Lehrer verurteilt

Und bekam Recht: Der Oberste Gerichtshof (OGH) stellte Nichtigkeit fest und hob die Strafe sowie die Einweisung auf. Hintergrund war ein Rechtsfehler im Zusammenhang mit der Einweisung: Das Erstgericht hatte diese unter anderem auf das Verbrechen der Erpressung gestützt. Bei Vermögensdelikten wie Erpressung kommt eine solche Maßnahme aber nur unter eingeschränkten Voraussetzungen in Betracht. Daher musste das Schöffengericht nun neuerlich über die Strafe und die Frage einer Unterbringung entscheiden.