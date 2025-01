Schüler missbraucht: „Wollte als Retter dastehen“

So gab er ihm vor, wann er zu Hause sein solle, was er anziehen und was er wann zu tun habe. Über den ganzen Tag hinweg schrieben sie hin und her, Martin setzte den Jugendlichen über Jahre hinweg unter Dauerdruck. Der Lehrer gab vor, auch im Austausch mit dem Mädchen zu stehen, sie zweifle aber an seiner sexuellen Unschuld. Im Zuge dessen vergriff sich der Pädagoge laut Aussagen des Buben mehrmals an ihm im Besenkammerl. Als Martin währenddessen einmal zu weinen begann, sagte der Angeklagte nur, er solle sich nicht so anstellen, „Laura will das so“. Und so ließ Martin alles über sich ergehen.