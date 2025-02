Nacktfotos von Schülern: Grazer Ex-Lehrer schuldig

Schuldspruch in fast allen Punkten

Die Schöffen allerdings schenkten den Burschen mit ihren teils detaillierten Angaben in den kontradiktorischen Einvernahmen mehr Glaubwürdigkeit. Der Pädagoge wurde daher am Freitag in fast allen Anklagepunkten – unter anderem auch wegen des sexuellen Missbrauchs – schuldig gesprochen. Er erbat sich drei Tage Bedenkzeit, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.