Fünf heiße Tipps: So werden Sie zum WM-Tippkönig!

Hand aufs Herz: Es geht nicht darum, möglichst viele Punkte beim Tippspiel zu erobern. Es geht darum, mehr Punkte als die Arbeitskollegen, Familienmitglieder, Vereins- und Sportkollegen zu haben. Nichts ist schöner, als seinen Liebsten bis zum nächsten Großevent den Sieg unter die Nase zu reiben.