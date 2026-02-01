Brisantes Vogue-Cover: Hat Ariana Grande 6 Finger?

Ein Shooting für die japanische Ausgabe der Vogue sorgt derzeit für Gesprächsstoff: Auf einem der veröffentlichten Fotos von Ariana Grande scheint der Sängerin plötzlich ein Finger zu viel gewachsen zu sein. Statt der üblichen fünf sind an ihrer linken Hand plötzlich sechs Finger zu sehen.
Fans bemerkten das kuriose Detail erst mal gar nicht, aber beim genaueren Hinsehen sieht man deutlich den offenbar ungünstigen Bearbeitungsfehler. Schnell machte sich der peinliche Fauxpas in den sozialen Netzwerken breit. Fans reagierten auf die Titelseite mit Humor und machten sich darüber lustig.
Sängerin reagierte mit Humor
Auch Ariana Grande selbst reagierte prompt – und zwar mit viel Selbstironie. „Heilige Scheiße“, kommentierte sie unter einem entsprechenden Posting. Kurz darauf legte sie nach: Sie habe ohnehin immer gesagt, dass sie ein paar zusätzliche Gliedmaßen gebrauchen könnte, um endlich ein neues Album zu starten, scherzte die 32-Jährige auf Social Media.
Fauxpas verschwunden
Mittlerweile ist der Fauxpas verschwunden: In der Online-Titelstory der japanischen „Vogue“ ist das Bild ohne den zusätzlichen Finger zu sehen. Laut Variety wurde das Foto nachträglich korrigiert.
Das Cover selbst zeigt Ariana Grande in einem hochwertig inszenierten Editorial-Shooting für die japanische Ausgabe der Vogue. Die Fotoserie wurde im Rahmen eines ausführlichen Interviews veröffentlicht, das sich mit Grandes Karriere, aktuellen Projekten und ihrer Arbeit als Schauspielerin befasst. Abseits der Bildpanne zeigt sich Grande im Interview erstaunlich offen.
