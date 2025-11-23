Singapur schiebt Angreifer von Ariana Grande ab

Singapur hat einen Australier abgeschoben, der Ariana Grande bei einer Filmpremiere bedrängt hatte. Der Mann dürfe zudem nicht wieder nach Singapur einreisen, berichtete der Sender CNA am Sonntag unter Berufung auf die Einwanderungsbehörde des Stadtstaates in Südostasien.
Der Mann war Mitte des Monats bei der Asien-Premiere von „Wicked: Teil 2“ über eine Absperrung gesprungen und auf die auch als Sängerin weltweit bekannte Grande zugelaufen.
Cynthia Erivo schritt ein
Der 26-Jährige legte seinen Arm um die sichtlich schockierte Schauspielerin, sprang auf und ab und winkte der Menge zu.
Grandes britische Schauspielkollegin Cynthia Erivo eilte ihr schnell zu Hilfe, der Mann wurde schließlich von Sicherheitsleuten gepackt und über die Absperrung zurückbefördert, wie oben im Video zu sehen ist.
Zu neun Tagen Haft verurteilt
Der Australier wurde festgenommen und wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ zu neun Tagen Haft verurteilt. Berichten zufolge hatte der Mann schon öfter Sportveranstaltungen und Konzerte gestört.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.