Nach „Wicked“-Attacke

Singapur schiebt Angreifer von Ariana Grande ab

Society International
23.11.2025 13:25

Singapur hat einen Australier abgeschoben, der Ariana Grande bei einer Filmpremiere bedrängt hatte. Der Mann dürfe zudem nicht wieder nach Singapur einreisen, berichtete der Sender CNA am Sonntag unter Berufung auf die Einwanderungsbehörde des Stadtstaates in Südostasien.

Der Mann war Mitte des Monats bei der Asien-Premiere von „Wicked: Teil 2“ über eine Absperrung gesprungen und auf die auch als Sängerin weltweit bekannte Grande zugelaufen.

Cynthia Erivo schritt ein
Der 26-Jährige legte seinen Arm um die sichtlich schockierte Schauspielerin, sprang auf und ab und winkte der Menge zu.

Nach Schock-Moment für Ariana Grande bei der Asien-Premiere von „Wicked 2" schob Singapur der ...
Nach Schock-Moment für Ariana Grande bei der Asien-Premiere von „Wicked 2“ schob Singapur der 26-jährige Australier, der die Schauspielerin angegriffen hatte, ab.(Bild: KameraOne)

Grandes britische Schauspielkollegin Cynthia Erivo eilte ihr schnell zu Hilfe, der Mann wurde schließlich von Sicherheitsleuten gepackt und über die Absperrung zurückbefördert, wie oben im Video zu sehen ist.

Lesen Sie auch:
Ariana Grande, die in der Musical-Verfilmung die „gute Hexe" Glinda spielt, schritt gerade mit ...
„Bisher ungeschoren“
Ariana Grandes Angreifer (26) muss ins Gefängnis
18.11.2025
Chaos am Yellow Carpet
Video zeigt den Schock-Angriff auf Ariana Grande
14.11.2025

Zu neun Tagen Haft verurteilt
Der Australier wurde festgenommen und wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ zu neun Tagen Haft verurteilt. Berichten zufolge hatte der Mann schon öfter Sportveranstaltungen und Konzerte gestört.

