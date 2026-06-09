Barca bevorzugt? Real will „klare Beweise“ haben

Wie die spanische Zeitung „as“ schreibt, sollen die „Königlichen“ am Montag ein 500-seitiges Dokument mit „klaren Beweisen“ an den europäischen Fußballverband UEFA geschickt haben. Die Akte soll belegen, wie der FC Barcelona Schiedsrichter-Ansetzer Jose Maria Enriquez Negreira bestochen hat. Real wirft seinem Erzrivalen vor, den katalanischen Funktionär bezahlt zu haben, um die Schiedsrichter auf seiner Seite zu wissen.