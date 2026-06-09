Barca bevorzugt? Real will „klare Beweise“ haben

Real Madrid ist nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass der FC Barcelona jahrelang von Schiedsrichtern bevorzugt wurde und will nun ein Dokument an die UEFA geschickt haben, das den Betrug auch beweisen kann ...
Wie die spanische Zeitung „as“ schreibt, sollen die „Königlichen“ am Montag ein 500-seitiges Dokument mit „klaren Beweisen“ an den europäischen Fußballverband UEFA geschickt haben. Die Akte soll belegen, wie der FC Barcelona Schiedsrichter-Ansetzer Jose Maria Enriquez Negreira bestochen hat. Real wirft seinem Erzrivalen vor, den katalanischen Funktionär bezahlt zu haben, um die Schiedsrichter auf seiner Seite zu wissen.
20 Jahre lang sei dieses Spiel gelaufen, so die Version der „Königlichen“. Erst unlängst meinte Klub-Präsident Florentino Perez etwa: „In diesem Jahr haben sie uns zwischen 16 und 18 Punkten abgenommen.“
Titel annulliert?
Zwar liegt der Fall bereits seit Längerem bei der spanischen Justiz, allerdings wird Real zunehmend ungeduldig. Die Hauptstädter hoffen nun, dass sich UEFA-Boss Aleksander Ceferin der Sache annimmt und Barca die im entsprechenden Zeitraum gewonnenen Titel gestrichen werden.
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