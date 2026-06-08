Starnacht am Wörthersee: „Ein bisschen wie Urlaub“

„Einzigartige Open-Air-Stimmung“

Die sich mittlerweile schon als Mitglied der Starnacht-Familie fühlt. „Ich freu’ mich riesig auf meine Rückkehr an den Wörthersee und auf diese einzigartige Open-Air-Stimmung.“ Mit im Gepäck hat sie natürlich auch ihr neues Lied „Rohdiamant“ – ein Song, der laut Vanessa für Frauenpower, Zusammenhalt und neue musikalische Facetten im modernen Popschlager stehen soll.