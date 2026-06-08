Starnacht am Wörthersee: „Ein bisschen wie Urlaub“

Die Künstlerliste für das Ostbucht-Highlight am 10. und 11. Juli füllt sich. Und auch Schlager-Pop-Star Vanessa Mai ist diesen Sommer am Wörthersee wieder mit an Bord.
Italo-Barde Al Bano, die sympathische Erfolgssängerin Beatrice Egli, Pop-Ikone Angelo Kelly, Schlager-Urgestein Semino Rossi und US-Topstar Ray Dalton – schon die bisher bekannte, musikalische „Schiffsbesatzung“ der Starnacht am Wörthersee am 10. und 11. Juli kann sich sehen lassen.
Doch es werden noch weitere Top-Künstler beim großen Open-Air-Spektakel anheuern – und diese werden heute, Montag, im Rahmen einer Pressekonferenz enthüllt. Unter anderen die erfolgreiche Deutsche Schlager-Pop-Sängerin Vanessa Mai!
Ich hab’ nur wunderschöne Erinnerungen an die Starnacht. Jedes Mal, wenn wir dort sind, ist es eigentlich ein bisschen wie Urlaub für mich.
Schlager-Pop-Star Vanessa Mai
„Einzigartige Open-Air-Stimmung“
Die sich mittlerweile schon als Mitglied der Starnacht-Familie fühlt. „Ich freu’ mich riesig auf meine Rückkehr an den Wörthersee und auf diese einzigartige Open-Air-Stimmung.“ Mit im Gepäck hat sie natürlich auch ihr neues Lied „Rohdiamant“ – ein Song, der laut Vanessa für Frauenpower, Zusammenhalt und neue musikalische Facetten im modernen Popschlager stehen soll.
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