„Musik-Cocktail“ bei der Starnacht am Wörthersee

Aufgepasst: Wie die „Krone“ erfuhr, hat auch eine heimische Stimme gerade ihr Kommen zugesagt: Der aufgehende Schlagerstar Natalie Holzner wird in der Ostbucht anlegen. Und die Mutter aller Starnacht-Bühnen wird sich aber noch mit weiteren Topkünstlern füllen – dies sei versprochen. Doch die Spannung soll noch einige Wochen hochgehalten werden. Selbst das erfahrene Moderationsteam Barbara Schöneberger und Hans Siegl, das wie gewohnt durch die beiden Highlight-Abende führt, wird im Dunkeln gelassen.