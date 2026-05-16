„Musik-Cocktail“ bei der Starnacht am Wörthersee

Am 10. und 11. Juli verwandelt sich die Ostbucht wieder in eine gigantische Open-Air-Bühne mit nationalen und internationalen Top-Stars. Wer noch Karten möchte, muss schnell sein!
Vom US-Pop-Star Ray Dalton bis hin zum argentinischen Schlagerurgestein Semino Rossi – der musikalische Bogen bei den Starnächten am Wörthersee am 10. und 11. Juli ist auch heuer wieder einzigartig. Und während Italo-Legende Al Bano für „Dolce Vita“-Feeling sorgt, versprüht Beatrice Egli in der Ostbucht ihren Schweizer Charme. Und multikultureller als Angelo Kelly könnte sich sowieso kaum ein Künstler präsentieren.
Aufgepasst: Wie die „Krone“ erfuhr, hat auch eine heimische Stimme gerade ihr Kommen zugesagt: Der aufgehende Schlagerstar Natalie Holzner wird in der Ostbucht anlegen. Und die Mutter aller Starnacht-Bühnen wird sich aber noch mit weiteren Topkünstlern füllen – dies sei versprochen. Doch die Spannung soll noch einige Wochen hochgehalten werden. Selbst das erfahrene Moderationsteam Barbara Schöneberger und Hans Siegl, das wie gewohnt durch die beiden Highlight-Abende führt, wird im Dunkeln gelassen.
Nur noch wenige Karten
Fest steht allerdings: Möchte man diesen Sommer live in der Ostbucht bei den Starnächten dabei sein, sollte man sich beim Karten-Kauf beeilen. Denn der Andrang auf die beiden Musikabende ist groß.
Informationen und Karten für die Starnächte am Wörthersee gibt es auf www.starnacht.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.