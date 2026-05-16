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Von Pop bis Schlager

„Musik-Cocktail“ bei der Starnacht am Wörthersee

Kärnten
16.05.2026 05:00
Die Starnachtarena in der Ostbucht wird im Juli wieder zum musikalischen Highlight-Bühne.
Die Starnachtarena in der Ostbucht wird im Juli wieder zum musikalischen Highlight-Bühne.(Bild: ipmedia/ Krivograd)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Am 10. und 11. Juli verwandelt sich die Ostbucht wieder in eine gigantische Open-Air-Bühne mit nationalen und internationalen Top-Stars. Wer noch Karten möchte, muss schnell sein!

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Vom US-Pop-Star Ray Dalton bis hin zum argentinischen Schlagerurgestein Semino Rossi – der musikalische Bogen bei den Starnächten am Wörthersee am 10. und 11. Juli ist auch heuer wieder einzigartig. Und während Italo-Legende Al Bano für „Dolce Vita“-Feeling sorgt, versprüht Beatrice Egli in der Ostbucht ihren Schweizer Charme. Und multikultureller als Angelo Kelly könnte sich sowieso kaum ein Künstler präsentieren.

Beatrice Egli gehört schon zur Starnacht-Familie
Beatrice Egli gehört schon zur Starnacht-Familie(Bild: Michael de Boer)
Auch Semino Rossi ist wieder mit an Bord
Auch Semino Rossi ist wieder mit an Bord(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Angelo Kelly kehrt mit neuem Album zur Starnacht zurück.
Angelo Kelly kehrt mit neuem Album zur Starnacht zurück.(Bild: Angelo Kelly)
Italo-Legende Al Bano versprüht „Dolce Vita“
Italo-Legende Al Bano versprüht „Dolce Vita“(Bild: Peter Krivograd)
US-Star Ray Dalton hat all seine Hits im Gepäck.
US-Star Ray Dalton hat all seine Hits im Gepäck.(Bild: Simon Stöckl)

Aufgepasst: Wie die „Krone“ erfuhr, hat auch eine heimische Stimme gerade ihr Kommen zugesagt: Der aufgehende Schlagerstar Natalie Holzner wird in der Ostbucht anlegen. Und die Mutter aller Starnacht-Bühnen wird sich aber noch mit weiteren Topkünstlern füllen – dies sei versprochen. Doch die Spannung soll noch einige Wochen hochgehalten werden. Selbst das erfahrene Moderationsteam Barbara Schöneberger und Hans Siegl, das wie gewohnt durch die beiden Highlight-Abende führt, wird im Dunkeln gelassen.

Nur noch wenige Karten
Fest steht allerdings: Möchte man diesen Sommer live in der Ostbucht bei den Starnächten dabei sein, sollte man sich beim Karten-Kauf beeilen. Denn der Andrang auf die beiden Musikabende ist groß.

Informationen und Karten für die Starnächte am Wörthersee gibt es auf www.starnacht.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen

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