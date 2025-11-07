WKO-Boss Mahrer & Co. vergoldeten sich die Bezüge

Im Burgenland und in der Steiermark stieg die monatliche Entschädigung von 6977 Euro auf 10.828 Euro, plus 55 Prozent! In Salzburg betrug die Vergütung 2024 ebenfalls noch 6976 Euro und liegt nun bei 10.394 Euro, auch rund 50 Prozent mehr. Über denselben Wert freut sich die Tiroler Chefin. Die oberösterreichische Kammer erhöhte die Entschädigung auf 9853 Euro, das sind um 41 Prozent mehr.