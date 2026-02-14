Flo Wiegele: „Das hätte man nicht planen können!“

Vor knapp dreieinhalb Jahren hat er noch gegen Klubs wie USV Gnas oder Ilzer SV in der Landesliga Steiermark gespielt und nun ist er die Nummer 1 bei einem tschechischen Spitzenklub, in der Europa League mit Viktoria Pilsen gegen SC Freiburg, FC Basel und Panathinaikos ohne Gegentor geblieben. Keine Frage: Florian Wiegele erlebt gerade die aufregendste Zeit seines Kicker-Lebens. Wie es für ihn zum Abenteuer Tschechien gekommen ist, wie er zu tschechischem Bier und zur tschechischen Sprache steht, was er zur alten Frage Sturm Graz oder GAK zu sagen hat, wie er die tschechische Liga im Vergleich zur österreichischen einschätzt und wie er dazu steht, statistisch gesehen der zweitbeste Goalie der tschechischen Liga zu sein, das hat uns der 24-jährige Steirer in Teil 1 des großen krone.at-Interviews erzählt!