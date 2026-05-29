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Sexy wie eh und je!

Helene Fischer heizt mit neuem Song mächtig ein

Society International
29.05.2026 10:54
Helene Fischer meldet sich mit ihrem Song „Heute Nacht“ musikalisch zurück – und heizt den Fans ...
Helene Fischer meldet sich mit ihrem Song „Heute Nacht“ musikalisch zurück – und heizt den Fans im dazugehörigen Videoclip mit sexy Looks ein!(Bild: APA-Images / dpa / Jens Kalaene)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Helene Fischer ist zurück – und wie! Mit „Heute Nacht“ veröffentlichte Helene Fischer in der Nacht auf Freitag ihre neue Single. Ein sexy Comeback, mit dem die Schlager-Queen für eine kleine Sensation sorgte.

 

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Um Mitternacht erschien der energiegeladene Song auf den gängigen Streamingplattformen. Die 41-jährige Musikerin liefert einen poppigen Schlager mit eingängiger Melodie und kraftvollem Refrain. 

Heiße Looks im neuen Video
Sie bleibt damit ihrem Stil treu: Das Lied hat den typischen Mitwipp-Faktor, den man auch in ihren Top-Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ hört. Und auch über den dazugehörigen Videoclip dürfen sich die Fans freuen. Denn Fischer zeigt sich darin sexy wie eh und je – in einem roten Lackleder-Outfit und einem Glitzer-Minikleid mit Overknee-Stiefeln! Einfach nur wow!

Hier können Sie sich „Heute Nacht“, den neuen Song von Helene Fischer, anhören:

Angekündigt hatte die Sängerin, die am 11. Juli im Zuge ihrer Stadiontour im Wiener Ernst-Happel-Stadion einen Stopp einlegt, ihre neue Single bereits auf Instagram. „Ich bin so gespannt, wie sie euch gefällt, und freue mich riesig darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit euch zu feiern“, schrieb sie.

Große Emotionen
Dazu postete sie einen kurzen Audio-Schnipsel ihres neuen Liedes. Darin singt Fischer – wie so oft – über große Emotionen: „Glaub an dich und mich, wenn wir Gefühle lauter drehen“, heißt es etwa.

Auf Instagram kündigte Helene Fischer ihren Song „Heute Nacht“ an:

Es folgen Zeilen, die nach Wiedersehen, zweiter Chance und wieder aufflammender Leidenschaft klingen: „Hab uns vermisst, wenn wir so voreinander stehen. In deinem Gesicht kann ich das alte Leuchten sehen.“ Der Schlagerstar liefert also das, womit sie ihr Publikum seit Jahren zuverlässig abholt.

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Song wird zum WM-Hit
Und gleich noch eine kleine Sensation hat Fischer für ihre Fans parat: Denn ihr neuer Song wird in den kommenden Wochen der offizielle WM-Song von MagentaTV für die Fußball-Weltmeisterschaft, die von 11. Juni bis 19. Juli stattfindet. Und somit wird „Heute Nacht“ wohl auch ein Hit mit absoluter Ohrwurm-Garantie!

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