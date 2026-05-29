Helene Fischer heizt mit neuem Song mächtig ein

Um Mitternacht erschien der energiegeladene Song auf den gängigen Streamingplattformen. Die 41-jährige Musikerin liefert einen poppigen Schlager mit eingängiger Melodie und kraftvollem Refrain.

Heiße Looks im neuen Video

Sie bleibt damit ihrem Stil treu: Das Lied hat den typischen Mitwipp-Faktor, den man auch in ihren Top-Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ hört. Und auch über den dazugehörigen Videoclip dürfen sich die Fans freuen. Denn Fischer zeigt sich darin sexy wie eh und je – in einem roten Lackleder-Outfit und einem Glitzer-Minikleid mit Overknee-Stiefeln! Einfach nur wow!