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„Krone“ in New York

Unserem Team winkt bei WM eine „Trüffel-Prämie“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.06.2026 06:30
Ein Gastronom vor dem „Garden“: Markus Draxler erzählt der „Krone“ seine Geschichte.
Ein Gastronom vor dem „Garden“: Markus Draxler erzählt der „Krone“ seine Geschichte.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi

Die „Krone“ auf Lokalaugenschein in New York! Sportchef Peter Moizi und Fotograf Sepp Pail besuchten den österreichischen Gastronom Markus Draxler, der sich seinen amerikanischen Traum verwirklicht hat. Unserem Team winkt im Falle einer erfolgreichen Endrunde eine „Trüffel-Prämie“.

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Ein faszinierender Aufstieg. Ein Büro im Herzen von Manhattan, in der Nähe des Empire State Buildings. Markus Draxler erzählt der „Krone“ seine unglaubliche Geschichte.

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