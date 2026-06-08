Frau bei Streit vor Lokal verletzt: Zeugen gesucht

Nach einem heftigen Streit zwischen einem Mann und einer Frau in Osttirol, bei dem die 41-Jährige Verletzungen erlitten hatte, sucht die Polizei nun nach möglichen Augenzeugen, die zur Klärung des Falles beitragen können.
Zu der Auseinandersetzung in Lienz war es bereits am vergangenen Mittwoch, 3. Juni, gekommen. Schauplatz war die Kärntner Straße. Dort sei es vor einem Lokal zu dem Streit zwischen der 41-jährigen Frau und dem Mann (44) gekommen. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt.
Polizei hat Ermittlungen aufgenommen
Die Frau habe im Zuge der Auseinandersetzung Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Der genaue Tathergang sei derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen, hieß es am Montag.
Zeugen des Vorfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz (Telefonnummer: 059 133/7230) zu melden.
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