Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erneuerbare Energie

Illwerke kaufen weitere Windparks in Deutschland

Vorarlberg
21.01.2026 15:25
In Vorarlberg stehen bislang keine Windräder – dafür kaufen die Illwerke-VKW Windparks in ...
In Vorarlberg stehen bislang keine Windräder – dafür kaufen die Illwerke-VKW Windparks in Deutschland.(Bild: Illwerke VKW)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Vorarlberger Landesenergieversorger Illwerke-VKW setzt seine Einkaufstour in Deutschland fort. Jüngst wurden die Kaufverträge für zwei neue Windparks unterschrieben, die Übernahme soll Ende 2027 erfolgen.  

0 Kommentare

Seit einigen Jahren kaufen sich die Illwerke-VKW ganz gezielt in Windkraftanlagen in Deutschland ein. 2023 sind die ersten drei Windparks beim großen Nachbarn in Betrieb genommen worden. Ambitioniertes Ziel des Vorarlberger Landesenergieversorgers ist es, das Windkraft- und Photovoltaik-Portfolio bis zum Jahr 2030 auf einen Jahresenergieertrag von rund 500 Millionen Kilowattstunden auszubauen, bis 2040 soll die Marke von einer Milliarde Kilowattstunden geknackt werden.

Vier Windparks bereits in Betrieb
Aktuell betreiben die Illwerke in Deutschland vier Windparks mit insgesamt 14 Windrädern – und zwar am Wintersteinchen (Saarland), in Rapshaggen (Brandenburg), in Völkersen (Niedersachsen) und am Schneeberg (Rheinland-Pfalz). Bald werden zwei weitere Windparks in Niedersachsen dazukommen: Die beiden Standorte mit insgesamt 13 Windenergieanlagen befinden sich in unmittelbarer Nähe des 2023 in Betrieb genommenen Windparks Völkersen und haben eine Gesamtnennkapazität von 93 Megawatt.

Strom für 66.000 Durchschnittshaushalte
Die schlüsselfertige Übergabe ist für Ende 2027 geplant. Die Kaufverträge mit der Bremer Energiekontor AG, die auch für die technische und kaufmännische Betriebsführung in Völkersen zuständig ist, wurden bereits im Dezember 2025 unterzeichnet. Die Anlagen in den beiden neuen Windparks Haberloh und Heidkrug haben eine beeindruckende Nabenhöhe von knapp 170 Metern und einen Rotordurchmesser von immerhin 162 Metern. Für das erste volle Betriebsjahr wird ein Ertrag von insgesamt rund 220 Gigawattstunden erwartet – damit könnte rein rechnerisch der Strombedarf von über 66.000 durchschnittlichen Haushalten abgedeckt werden. Zum Kaufpreis haben die Illwerke keine Angaben gemacht.

Lesen Sie auch:
Alles wird teurer? Auf den Strompreis in Vorarlberg trifft das nicht zu.
80 Euro Ersparnis
Für Illwerke-Kunden wird der Strom 2026 günstiger
19.12.2025
illwerke vkw
Arbeiten an Sondierstollen Lünerseewerk II starten
13.02.2023
Jahrhundertprojekt
Lünerseewerk II: „Ein Turbo für die Energiewende“
27.01.2022

Kerngeschäft bleibt Spitzenstrom
Trotz der „grünen Offensive“ in Sachen Windkraft und Photovoltaik wird das Kerngeschäft der Illwerke der Betrieb der eigenen Pumpspeicherkraftwerke im Süden Vorarlbergs bleiben. Diese ermöglichen es, die natürlichen Schwankungen von Wind- und Sonnenenergie auszugleichen – ein Thema, welches an Dringlichkeit gewinnen dürfte. Aus diesem Grund wollen die Illwerke das geplante Megaprojekt Lünersee II, welches auch international neue Standards setzen soll, so schnell wie möglich realisieren – die Investitionskosten sind mit rund zwei Milliarden Euro veranschlagt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 5°
Symbol heiter
Bludenz
-3° / 5°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-3° / 1°
Symbol heiter
Feldkirch
-5° / 1°
Symbol heiter

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
125.842 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
113.849 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
112.881 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Vorarlberg
Erneuerbare Energie
Illwerke kaufen weitere Windparks in Deutschland
Weltwirtschaftsforum
Nebel sorgt am Flughafen Altenrhein für Tristesse
Für alle Angeklagten
Causa Wirtschaftsbund: Schuldsprüche bestätigt
Kluge Veronika
Einstein der Kühe stammt ursprünglich aus Ländle
1,4 Promille
Alkolenker krachte in Vorarlberg gegen Baum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf