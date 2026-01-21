Illwerke kaufen weitere Windparks in Deutschland

Strom für 66.000 Durchschnittshaushalte

Die schlüsselfertige Übergabe ist für Ende 2027 geplant. Die Kaufverträge mit der Bremer Energiekontor AG, die auch für die technische und kaufmännische Betriebsführung in Völkersen zuständig ist, wurden bereits im Dezember 2025 unterzeichnet. Die Anlagen in den beiden neuen Windparks Haberloh und Heidkrug haben eine beeindruckende Nabenhöhe von knapp 170 Metern und einen Rotordurchmesser von immerhin 162 Metern. Für das erste volle Betriebsjahr wird ein Ertrag von insgesamt rund 220 Gigawattstunden erwartet – damit könnte rein rechnerisch der Strombedarf von über 66.000 durchschnittlichen Haushalten abgedeckt werden. Zum Kaufpreis haben die Illwerke keine Angaben gemacht.