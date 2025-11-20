Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tolle Erfahrung“

Michael J. Fox lobt fürsorglichen Harrison Ford

Society International
20.11.2025 11:20
Michael J. Fox stand für eine Gastrolle in der Serie „Shrinking“ vor der Kamera und schwärmt von ...
Michael J. Fox stand für eine Gastrolle in der Serie „Shrinking“ vor der Kamera und schwärmt von den Dreharbeiten mit Harrison Ford.(Bild: XNY / Action Press / picturedesk.com)

Der an Parkinson erkrankte Hollywoodstar Michael J. Fox (64) lobt seinen Schauspiel-Kollegen Harrison Ford (83) und dessen Fürsorglichkeit beim gemeinsamen Dreh der Serie „Shrinking“. 

0 Kommentare

Ford sei „so brillant und es macht so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten“, sagte Fox dem US-Magazin „People“. Der „Indiana Jones“-Schauspieler sei „so beschützend mir gegenüber und wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache“.

  Ford spielt in der Comedy-Serie „Shrinking“ einen Verhaltenstherapeuten, der an Parkinson erkrankt ist. Im Frühjahr wurde bekannt, dass Fox, bei dem vor Jahrzehnten im echten Leben die Nerven-Krankheit diagnostiziert worden war, eine Gastrolle in der dritten Staffel der Serie hat.

Fox musste sich am Set nicht verstellen
Im Oktober sagte Fox dem „People“-Magazin, dass er in seiner „Shrinking“-Rolle ebenfalls jemanden mit Parkinson spielen werde. „Es war das erste Mal, dass ich am Set erscheinen konnte, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich zu müde bin, husten muss oder ähnliches“, sagte er.

Lesen Sie auch:
Michael J. Fox leidet seit 35 Jahren an Parkinson. Der Schauspieler sprach in seinem neuesten ...
Denkt über Tod nach
Michael J. Fox: So will er am liebsten sterben
15.10.2025
Trotz Rollstuh
Michael J. Fox: Warum er Hollywood-Comeback gibt
09.10.2025

Weitere Details zu seiner Gastrolle in der AppleTV+-Serie gab er noch nicht bekannt. Neben Ford und Fox spielen unter anderem Jason Segel und Jessica Williams in „Shrinking“ mit. Die neue Staffel erscheint ab Ende Jänner bei AppleTV+.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
225.477 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
175.007 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
162.282 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
774 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
„Tolle Erfahrung“
Michael J. Fox lobt fürsorglichen Harrison Ford
„Mausetot“
„Simpsons“-Serienfigur stirbt nach fast 35 Jahren
„Nippel! Nippel!“
Winslet hatte fast Busenblitzer vor König Charles
Sexy Nachschub
Kendall Jenner öffnet erneut Splitternackt-Album
Neue Karrierepläne
Ariana Grande: Tour wird letztes „großes Hurra“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf