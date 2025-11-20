Michael J. Fox lobt fürsorglichen Harrison Ford

Fox musste sich am Set nicht verstellen

Im Oktober sagte Fox dem „People“-Magazin, dass er in seiner „Shrinking“-Rolle ebenfalls jemanden mit Parkinson spielen werde. „Es war das erste Mal, dass ich am Set erscheinen konnte, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich zu müde bin, husten muss oder ähnliches“, sagte er.