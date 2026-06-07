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Christian Eriksen collapses during friendly match

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07.06.2026 20:29
Concerns for Christian Eriksen
Concerns for Christian Eriksen(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Christian Eriksen collapsed on the field again on Sunday during Denmark’s friendly match against Ukraine in Odense. The 34-year-old midfielder clutched his chest in the 65th minute and fell to the ground.

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This was not the first such incident: During Euro 2021, Eriksen had already collapsed after suffering cardiac arrest and was resuscitated on the field. Thanks to the use of a defibrillator, he was subsequently able to return to playing at the highest level.

The teams bid farewell to the fans after the match was called off.
The teams bid farewell to the fans after the match was called off.(Bild: EPA/Bo Amstrup)
(Bild: Kronen Zeitung)

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Teammates immediately called for the Danish team doctors and formed a screen around their captain. The spectators chanted “Eriksen, Eriksen” loudly. The Wolfsburg pro was able to get back on his feet after initial treatment and, to the applause of the spectators and players, walk on his own to an ambulance that had driven onto the stadium grounds.

Denmark coach Brian Riemer
Denmark coach Brian Riemer(Bild: AP/Bo Amstrup)

“Christian Eriksen is conscious and doing well under the circumstances,” the Danish Football Association reported. The match was called off with the score at 2-1 in Denmark’s favor; neither nation had qualified for the World Cup starting next week in the U.S., Mexico, and Canada.

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