Zu viel Gas in der Kurve: Biker landete im Spital

Folgenschwerer Motorradunfall am Sonntagnachmittag in Tirol! Ein 48-jähriger Österreicher verlor die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Sturz. Der Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr auf der Kühtaistraße von Oetz in Richtung Ochsengarten. In einer Linkskurve wollte der Motorradfahrer beschleunigen – doch das Manöver endete mit fatalen Folgen.
Der 48-Jährige verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich Verletzungen an beiden Knöcheln zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 48-Jährige von der Rettung in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert.
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