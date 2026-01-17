Mann (37) schießt sich bei Schusstraining ins Bein

Eigentlich sollte es ein routinemäßiges Schießtraining sein, doch dann ging plötzlich alles ganz schnell. Beim Einstecken seiner legal besessenen Faustfeuerwaffe löste sich ein Schuss. Die Kugel traf den 37-Jährigen im Oberschenkel. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger passierte der Unfall durch einen Bedienfehler.