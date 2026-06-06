Jugendlicher (16) stürzte mit E-Bike fünf Meter ab

Schwerer E-Bike-Unfall im Tiroler Zillertal: Ein 16-Jähriger kam am Samstag in Stummerberg von der Straße ab und stürzte rund fünf Meter eine Böschung hinab. Der Jugendliche wurde schwer verletzt.
Dramatische Szenen spielten sich am Samstag gegen 12.30 Uhr im Gemeindegebiet von Stummerberg ab: Der 16-jährige Österreicher war mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich von der Fahrbahn abkam.
Mit E-Bike ins Straucheln geraten
Der Jugendliche geriet mit seinem Rad ins Straucheln und konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er stürzte über eine Böschung und kam rund fünf Meter unterhalb der Straße zu liegen.
Anwohner, die den Unfall hörten, eilten sofort zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 16-Jährige wurde nach der Erstversorgung schließlich mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
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