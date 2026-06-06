Child Survives Tragedy
Devastating train-car collision claims two lives
A tragic accident occurred on Saturday afternoon near Allentsteig (Lower Austria). According to initial reports, two adults were killed. A five-year-old child is believed to have survived.
Dramatic rescue operation for four fire departments in the Waldviertel region. According to initial reports, a train on the Franz-Josefs-Bahn collided with a car near Allentsteig in the district of Zwettl. While two adults were recovered only after they had died, a five-year-old child is believed to have survived the horrific accident.
The fire departments of Thaua, Allentsteig, Göpfritz an der Wild, and Schwarzenau were dispatched to the scene of the accident. The young victim had to be flown to the hospital by emergency medical helicopter.
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